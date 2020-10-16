В Сочи и Лабинском районе умерли три пациента с коронавирусом

В Краснодарском крае к 16 октября число летальных случаев среди больных коронавирусом увеличилось до 339

Напомним, оперштаб Краснодарского края 16 октября сообщил , что за прошедшие сутки в регионе выявили 104 инфицированных COVID-19, от заболевания умерли 3 кубанца. Позже региональные власти сообщили, летальные случаи были зафиксированы в ковид-госпиталях Сочи и Лабинского района.

В Лабинской центральной районной больнице умерла 85-летняя жительница Новокубанского района с положительным анализом на COVID-19. Компьютерная томография выявила у пациентки двустороннюю полисегментарную пневмонию. По данным оперштаба, женщина также страдала гипертонией и варикозным расширением вен.

В сочинской инфекционной больнице № 2 за сутки скончались два местных жителя в возрасте 46 и 58 лет. Первый был подключен к ИВЛ. У мужчины был коронавирус в тяжелой форме и гипертония.

У второго умершего пациента госпиталя, 58-летнего сочинца, был положительный тест на COVID-19 и двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина также страдал гипертонической болезнью.