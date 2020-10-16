Инициативы кубанских депутатов получили поддержку на конференции парламентариев юга России

Кубанские парламентарии представили проект обращения к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Депутаты предложили выделить в отдельную географическую зону по ящуру Краснодарский край, Адыгею и Ростовскую область и дать этим субъектам статус благополучного региона с вакцинацией. После обсуждения на конференции в состав участников такой зоны решили включить Волгоградскую область.

Комментируя инициативу кубанских депутатов, Юрий Бурлачко подчеркнул, что включение субъектов РФ в отдельную географическую зону по ящуру оградит их от дополнительных эпидемиологических рисков со стороны других регионов ЮФО и СКФО.

«Ведь никто не застрахован от возможных вспышек опасного заболевания. Но в Краснодарском крае этап вакцинирования сельхозживотных уже пройден. Отрасль активно развивается благодаря принятым Законодательным собранием законам о развитии животноводства и о ветблагополучии. Нахождение Кубани в так называемой "первой" зоне по ящуру, к которой отнесены и иные субъекты РФ, означает, что возникновение очага инфекции в пределах зоны влечет за собой потерю ею и благополучными регионами с вакцинацией своего статуса», — резюмировал председатель ЗСК.

Он отметил, что неблагоприятное развитие эпидситуации автоматически наложит запрет на экспорт фуражного зерна и животноводческой продукции.

«Сохранение же ветблагополучия в Краснодарском крае будет способствовать дальнейшему развитию его экспортного потенциала и реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"», — сказал Юрий Бурлачко.