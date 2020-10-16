Инициативы кубанских депутатов получили поддержку на конференции парламентариев юга России

Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область

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В Волгограде в режиме видео-конференц-связи 16 октября состоялась XXXIII конференция Южно-Российской парламентской ассоциации

В работе конференции принял участие спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и другие представители разных ветвей власти Кубани.

Кубанские парламентарии представили проект обращения к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Депутаты предложили выделить в отдельную географическую зону по ящуру Краснодарский край, Адыгею и Ростовскую область и дать этим субъектам статус благополучного региона с вакцинацией. После обсуждения на конференции в состав участников такой зоны решили включить Волгоградскую область.

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Комментируя инициативу кубанских депутатов, Юрий Бурлачко подчеркнул, что включение субъектов РФ в отдельную географическую зону по ящуру оградит их от дополнительных эпидемиологических рисков со стороны других регионов ЮФО и СКФО.

«Ведь никто не застрахован от возможных вспышек опасного заболевания. Но в Краснодарском крае этап вакцинирования сельхозживотных уже пройден. Отрасль активно развивается благодаря принятым Законодательным собранием законам о развитии животноводства и о ветблагополучии. Нахождение Кубани в так называемой "первой" зоне по ящуру, к которой отнесены и иные субъекты РФ, означает, что возникновение очага инфекции в пределах зоны влечет за собой потерю ею и благополучными регионами с вакцинацией своего статуса», — резюмировал председатель ЗСК.

Он отметил, что неблагоприятное развитие эпидситуации автоматически наложит запрет на экспорт фуражного зерна и животноводческой продукции.

«Сохранение же ветблагополучия в Краснодарском крае будет способствовать дальнейшему развитию его экспортного потенциала и реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"», — сказал Юрий Бурлачко.

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Помимо вопроса с ящуром краснодарские парламентарии выступили с идеей внести изменения в два федеральных закона — ст. 12 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в ст. 26 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госвласти субъектов РФ». Проект предполагает, что региональные власти и органы местного самоуправления получат полномочия по оказанию мер поддержки, в том числе за счет бюджета, индивидуальным предпринимателям и организациям, которые работают в IT-отрасли.

Обе инициативы кубанских депутатов получили единогласную поддержку участников конференции, сообщили 16 октября в пресс-службе ЗСК.

Законодательство Законопроекты ЗСК

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