В Адыгее от гриппа вакцинировались все министры

Напомним, в 2020 году охват вакцинацией населения Адыгеи планируют увеличить на 20% и привить от гриппа около 60% жителей региона.

Прививку сделали все министры и руководители управлений и комитетов республики. Одним из первых привился премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов. Также в массовой вакцинации приняли участие муфтий Аскарбий Карданов и актив духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края.

В минздраве региона порталу Юга.ру уточнили, что всего планируется привить от гриппа около 280 тыс. человек. В настоящее время поступило две партии вакцины «Совигрипп» — 188 тыс. 415 доз, из них более 47 тыс. детской вакцины. В настоящее время привито 106 тыс. 242 человека — 37,9% от плана.

Планируется до конца месяца получить очередную партию вакцины и в октябре завершить вакцинацию от гриппа. Для активизации прививочной кампании в муниципалитетах заработали специальные бригады медиков. Также каждый желающий может сделать прививку в поликлинике по месту жительства и в мобильном пункте вакцинации в Майкопе. Он будет развернут 17 октября с 9:00 до 14:00 в городском доме культуры «Гигант».

«Через месяц после прививки "Совигрипп" можно будет вакцинироваться от коронавируса. Адыгея также ожидает очередную партию вакцины "Спутник V"», — сказал министр здравоохранения Рустем Меретуков.

Ранее Юга.ру писали, что первую партию отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V», полученную в конце сентября, в Адыгее направили на вакцинацию медработников.