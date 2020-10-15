Мужчина погиб при пожаре в доме в Армавире

Краснодарский край

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Следователи 15 октября начали проверку после смерти мужчины при пожаре в Армавире

Сообщение о возгорании в частном доме в переулке Кирова поступило спасателям в 17:20. Огонь на площади 30 кв. метров потушили в 17:39. На месте работали восемь человек и две единицы техники, сообщили 15 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что пожарных вызвали соседи. Когда огонь потушили, в доме нашли тело 61-летнего мужчины, который временно там жил. Устанавливается точная причина пожара, а также другие обстоятельства. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Напомним, в Красноармейском районе 13 октября после пожара в частном доме нашли тело ребенка.

Армавир МЧС Пожары Следственный комитет

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