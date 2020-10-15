На Дону введут режим самоизоляции из-за COVID-19

Ростовская область

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В Ростовской области с 16 октября введут новые ограничительные меры из-за роста числа больных коронавирусом

Напомним, за последние сутки в России коронавирус диагностировали у 13 тыс. 754 человек, из них 281 — в Ростовской области. За период пандемии на Дону заразились 25 тыс. 736 человек, 626 из них умерли. По общему количеству инфицированных регион находится на шестом месте в стране.

Постановление о введении новых ограничительных мер опубликовало правительство Ростовской области 14 октября. Согласно документу, жители региона должны соблюдать режим самоизоляции. При этом они могут обращаться за медицинской помощью, ухаживать за близкими родственниками, совершать покупки, ездить на работу и учебу, заниматься спортом на улице или гулять при соблюдении социальной дистанции, а также выгуливать животных и выбрасывать мусор.

Работодателей региона обяжут перевести на удаленную работу до 30% сотрудников с учетом людей в возрасте 65 лет и старше, а также работников с хроническими заболеваниями,сообщил RT.

Кроме того, в области приостановили проведение диспансеризации для людей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями, а также оказание плановой медицинской помощи, «которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента», кроме курсового лечения и высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Также в регионе приостановят личный прием людей в государственных и муниципальных органах, работу ночных клубов, прогулочных судов, детских игровых площадок в торговых объектах, оказание услуг общепита в фуд-кортах на корпоративных или торжественных мероприятиях на более десяти человек, работа танцплощадок, ярмарок, а также курение кальянов в общественных местах.

Работу общепита ограничат после 22:00, кроме доставки и обслуживания на вынос. На спортивные соревнования будут допускать не более 30% зрителей, а на концерты и в театры — не более 40%.

Карантин Коронавирус Ростов-на-Дону

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