В Анапе беременная пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП

Краснодарский край

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В Анапе вечером 14 октября один человек пострадал в ДТП с мотоциклом

Авария случилась в 19:30 на улице Крымской, 171/9. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Vento на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha. 

В результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка мотоцикла, ее доставили в больницу с различными травмами. Причина аварии устанавливается, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В соцсетях очевидцы ДТП рассказали, что пострадавшая девушка беременна.

«Молодой человек рвет на себе волосы и умоляет спасти девушку — его мотоподруга приняла удар на себя», — поделились очевидцы аварии.

Анапа ДТП

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