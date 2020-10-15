В Анапе беременная пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП
В Анапе вечером 14 октября один человек пострадал в ДТП с мотоциклом
Авария случилась в 19:30 на улице Крымской, 171/9. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Vento на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha.
В результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка мотоцикла, ее доставили в больницу с различными травмами. Причина аварии устанавливается, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В соцсетях очевидцы ДТП рассказали, что пострадавшая девушка беременна.
«Молодой человек рвет на себе волосы и умоляет спасти девушку — его мотоподруга приняла удар на себя», — поделились очевидцы аварии.
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