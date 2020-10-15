В Анапе беременная пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП

В Анапе вечером 14 октября один человек пострадал в ДТП с мотоциклом

Авария случилась в 19:30 на улице Крымской, 171/9. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Vento на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha.

В результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка мотоцикла, ее доставили в больницу с различными травмами. Причина аварии устанавливается, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.