В «Сочи Парке» появятся четыре лабиринта страха ко дню рождения Бабы Яги

«В десятках темных переходов, комнат и закоулков гостей, мечтающих пощекотать себе нервы, будут поджидать зомби, жутковатые клоуны и другие персонажи в лучших традициях классических лабиринтов страха», — рассказали 15 октября в пресс-службе «Сочи Парка».

Праздник будут отмечать в «Сочи Парке» с 23 октября по 8 ноября. На его территории установят лабиринты «Проклятый хутор», «Заброшенный цирк», «Казино» и «Вирусный госпиталь».

На создание атрибутов праздника понадобилось около 6 тонн декораций. Площадь самого масштабного лабиринта — «Проклятого хутора» — 200 кв. метров. Его путанные черные коридоры можно пройти примерно за 10 минут.

«Лабиринты страха будут работать в день рождения Бабы Яги только в темное время суток, с 18:00 до 21:00. Их посещение включено в единый входной билет и дополнительно не оплачивается. На прогулку по лабиринту смогут пойти взрослые и дети старше 14 лет», — уточнили в «Сочи Парке».

С 23 октября по 8 ноября «Сочи Парк» будет работать с 11:00 до 21:00. Гостям в тематических костюмах скидка 10% на билет в парк. Подробнее о тематическом празднике можно узнать на сайте sochipark.ru и на странице дня рождения Бабы Яги. Гостям отеля-замка «Богатырь» вход в парк свободный.