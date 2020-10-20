В «Сочи Парке» отметят День рождения Баба-яги

Ежегодные семейные тематические торжества продлятся с 23 октября по 8 ноября. Для детей и взрослых подготовили дневную и вечернюю программы, сказки на ночь от Бабы-яги. В парке появились десятки фотозон и тысячи настоящих тыкв. Гостей ждет специальное меню в кафе и ресторанах.

В дни праздника на улицах «Сочи Парка» можно будет встретить героев русских сказок. Одна из тематических земель станет фотозоной — это заброшенное кладбище, которое открыто только для вечерних прогулок. На аттракционах можно будет кататься до поздней ночи в компании зомби и вампиров. В конце каждого праздничного дня — большая огненная феерия.

«Сочи Парк» — первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади 25 га расположены 23 современных аттракциона, отель-замок, научно-развлекательный центр, колесо обозрения, дельфинарий, минизоопарк, совариум и другие объекты.