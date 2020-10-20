В «Сочи Парке» отметят День рождения Баба-яги

Краснодарский край

Распечатать

В «Сочи Папке» с конца октября начнут праздновать День рождения Баба-яги

Ежегодные семейные тематические торжества продлятся с 23 октября по 8 ноября. Для детей и взрослых подготовили дневную и вечернюю программы, сказки на ночь от Бабы-яги. В парке появились десятки фотозон и тысячи настоящих тыкв. Гостей ждет специальное меню в кафе и ресторанах.

В дни праздника на улицах «Сочи Парка» можно будет встретить героев русских сказок. Одна из тематических земель станет фотозоной — это заброшенное кладбище, которое открыто только для вечерних прогулок. На аттракционах можно будет кататься до поздней ночи в компании зомби и вампиров. В конце каждого праздничного дня — большая огненная феерия.

«Сочи Парк» — первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади 25 га расположены 23 современных аттракциона, отель-замок, научно-развлекательный центр, колесо обозрения, дельфинарий, минизоопарк, совариум и другие объекты.

С 23 октября по 8 ноября «Сочи Парк» будет работать с 11:00 до 21:00. Гостям в тематических костюмах скидка 10% на билет в парк. Подробнее о тематическом празднике можно узнать на сайте sochipark.ru и на странице дня рождения Бабы-яги. Гостям отеля-замка «Богатырь» вход в парк свободный.

Курорты и туризм отдых Отравления Праздники Сочи Сочи Парк Традиции

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Замглавы приставов Кубани оштрафовали по уголовному делу о мошенничестве
В Адыгее зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
В ковид-госпиталях Кубани свободно всего 17% коек
На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам
В Краснодаре мужчина душил и избивал свою собаку ногами. Полиция начала проверку
Билеты на матч «Краснодар» — «Челси» раскупили за три дня. Теперь их перепродают в интернете

Лента новостей

Статьи

«Краснодар — небольшой, почти все пациенты ходят от хирурга к хирургу»

Пластический хирург о том, какие операции делают краснодарцы

Статьи Партнерский

Публика решает

Краснодарцы отдали голоса за лучшие короткометражные фильмы

Статьи

Что грозит водителю за оставление места ДТП

Реклама на портале