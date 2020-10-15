Четыре пациента с коронавирусом умерли в Сочи и Крымске

Оперштаб Краснодарского края 15 октября сообщил о четырех умерших кубанцах с коронавирусом

Напомним, на Кубани за прошлый день зарегистировали 106 человек с подтвержденным коронавирусом и 4 летальных исхода. Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, скончались пациенты ковид-госпиталей Сочи и Крымска.

В Крымской ЦРБ медики не смогли спасти двух пациентов: 83-летнюю местную жительницу и 67-летнего жителя Геленджика. Пенсионерка попала в госпиталь в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у нее COVID-19. На фоне болезни у женщины развилась двусторонняя пневмония, также она страдала гипертонией и заболеваниями сердца. Геленджичанина врачи ЦРБ подключили к аппарату ИВЛ и диагностировали у него двустороннюю пневмонию тяжелой степени. Тест подтвердил наличие коронавируса. Сопутствующие заболевания пациента: ишемия и гипертония.

Еще два человека умерли в сочинской инфекционной больнице № 2, оба — местные жители в возрасте 72 лет и 61 года. У 72-летнего пациента врачи диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию тяжелой формы, он был подключен к ИВЛ. Отмечается, что у мужчины были сопутствующие патологии: гипертония, сахарный диабет и болезни сердца. У 61-летнего сочинца тест на COVID-19 также оказался положительным. Врачи подключили его к ИВЛ, однако спасти не смогли. По данным оперштаба, мужчина страдал онкологическим заболеванием, а умер «из-за осложнений, вызванных тяжелой формой двусторонней пневмонии».