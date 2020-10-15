Четыре пациента с коронавирусом умерли в Сочи и Крымске
Оперштаб Краснодарского края 15 октября сообщил о четырех умерших кубанцах с коронавирусом
Напомним, на Кубани за прошлый день зарегистировали 106 человек с подтвержденным коронавирусом и 4 летальных исхода. Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, скончались пациенты ковид-госпиталей Сочи и Крымска.
В Крымской ЦРБ медики не смогли спасти двух пациентов: 83-летнюю местную жительницу и 67-летнего жителя Геленджика. Пенсионерка попала в госпиталь в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у нее COVID-19. На фоне болезни у женщины развилась двусторонняя пневмония, также она страдала гипертонией и заболеваниями сердца.
Геленджичанина врачи ЦРБ подключили к аппарату ИВЛ и диагностировали у него двустороннюю пневмонию тяжелой степени. Тест подтвердил наличие коронавируса. Сопутствующие заболевания пациента: ишемия и гипертония.
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Еще два человека умерли в сочинской инфекционной больнице № 2, оба — местные жители в возрасте 72 лет и 61 года. У 72-летнего пациента врачи диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию тяжелой формы, он был подключен к ИВЛ. Отмечается, что у мужчины были сопутствующие патологии: гипертония, сахарный диабет и болезни сердца.
У 61-летнего сочинца тест на COVID-19 также оказался положительным. Врачи подключили его к ИВЛ, однако спасти не смогли. По данным оперштаба, мужчина страдал онкологическим заболеванием, а умер «из-за осложнений, вызванных тяжелой формой двусторонней пневмонии».
Всего за время пандемии на Кубани коронавирусом заразились 15 тыс. 495 человек, 336 из них скончались. Как уточнил RT, по всей стране число летальных случаев возросло до 23 тыс. 491, в течение суток в России умерли 286 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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