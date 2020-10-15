На 17-летнюю жительницу Адыгеи завели дело за смерть сына, упавшего в сливную яму

Адыгея

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Следком Адыгеи спустя год завершил расследование уголовного дела о смерти мальчика, который упал в сливную яму и погиб

Трагедия произошла 13 сентября 2019 года. 17-летняя жительница села Верхненазаровского Красногвардейского района, занималась домашними делами и оставила без присмотра своего годовалого сына. В это время ребенок сам добрался до огорода и провалился в сливную яму, заполненную водой.

Судмедэксперты установили, что смерть мальчика наступила «от механической асфиксии, развившейся в результате утопления в воде».

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Против матери ребенка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), ей грозит до двух лет лишения свободы.

Следственный комитет направил дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщили 15 октября в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

Как писали Юга.ру, в 2018 году на Дону произошла аналогичная трагедия. Оставленный без присмотра двухлетний ребенок упал в сливную яму и захлебнулся.

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