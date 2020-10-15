На 17-летнюю жительницу Адыгеи завели дело за смерть сына, упавшего в сливную яму

Следком Адыгеи спустя год завершил расследование уголовного дела о смерти мальчика, который упал в сливную яму и погиб

Трагедия произошла 13 сентября 2019 года. 17-летняя жительница села Верхненазаровского Красногвардейского района, занималась домашними делами и оставила без присмотра своего годовалого сына. В это время ребенок сам добрался до огорода и провалился в сливную яму, заполненную водой. Судмедэксперты установили, что смерть мальчика наступила «от механической асфиксии, развившейся в результате утопления в воде».