Появились первые видео котят переднеазиатского леопарда, которые родились в Сочи

Пол котят определят только через два месяца во время вакцинации. Сейчас они с мамой Чери чувствуют себя хорошо. В пресс-службе Сочинского нацпарка рассказали, что примерно через месяц детеныши окончательно окрепнут и начнут самостоятельно покидать логово. До тех пор Чери может сама переносить их из одного убежища в другое, следуя своим инстинктам.

В инстаграме Сочинского нацпарка под одним из видео с котятами разгорелось обсуждение якобы слишком маленького логова. Пользователи заявили, что самке в нем неудобно и она боится задавить детенышей. В Центре восстановления леопарда на Кавказе прокомментировали ситуацию.

Специалисты центра считают, что условия логова максимально комфортны для нахождения там и самки, и котят. Место для их рождения Чери выбрала сама, среди трех разных убежищ. Также уровень ее комфорта подтверждает тот факт, что она ни разу не пыталась перенести котят в другое место.