Появились первые видео котят переднеазиатского леопарда, которые родились в Сочи

Краснодарский край

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Сочинский национальный парк 14 октября впервые показал видео новорожденных котят, которые родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе

Пол котят определят только через два месяца во время вакцинации. Сейчас они с мамой Чери чувствуют себя хорошо. В пресс-службе Сочинского нацпарка рассказали, что примерно через месяц детеныши окончательно окрепнут и начнут самостоятельно покидать логово. До тех пор Чери может сама переносить их из одного убежища в другое, следуя своим инстинктам.

В инстаграме Сочинского нацпарка под одним из видео с котятами разгорелось обсуждение якобы слишком маленького логова. Пользователи заявили, что самке в нем неудобно и она боится задавить детенышей. В Центре восстановления леопарда на Кавказе прокомментировали ситуацию.

Специалисты центра считают, что условия логова максимально комфортны для нахождения там и самки, и котят. Место для их рождения Чери выбрала сама, среди трех разных убежищ. Также уровень ее комфорта подтверждает тот факт, что она ни разу не пыталась перенести котят в другое место.

Котят уже включили в программу подготовки к выпуску в дикую природу. Их собираются назвать традиционно — в честь гор, рек и ущелий Кавказа. Возможно, на выбор имени для котят объявят конкурс.

Напомним, в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе в октябре произошло пополнение. Два котенка 11 октября родились у пары переднеазиатских леопардов — Чери из Ирана и Алоуса из Туркмении. Они стали родителями уже четвертый раз.

Как писали Юга.ру, первое потомство Чери и Алоус принесли в 2013 году. От одного из двух котят, получившего имя Гром, самка отказалась, и его выкармливали специалисты центра.

Животные Сочи

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