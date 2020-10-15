В Краснодаре состоялось заседание координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Южном федеральном округе

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Из Краснодара в нем участвовали сопредседатель координационного совета РСПП ЮФО Виктор Бударин, заместитель сопредседателя, исполнительный директор координационного совета РСПП в ЮФО Эдуард Кузнецов, заместитель председателя Краснодарского регионального отделения РСПП Сергей Огурцов и сотрудники аппарата. Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов в начале заседания отметил, что оно проходит за два дня до съезда РСПП, который состоится в Москве с участием президента страны Владимира Путина. По словам Черепова, одной из основных задач союза промышленников и предпринимателей является выработка мер по снижению последствий коронакризиса для бизнеса.

Читайте также: Пять предпринимателей из Краснодара рассказали о бизнесе во время карантина

Исполнительный директор координационного совета РСПП в ЮФО Эдуард Кузнецов добавил, что в 2019 году проводилась активная работа по взаимодействию бизнеса и власти в реализации национальных проектов на территории округа. Общий объем фактического их финансирования в ЮФО в 2019 году составил 110 млрд рублей. Во время пандемии координационный совет начал работу по сохранению социально-экономической стабильности в регионе. Кроме того, о влиянии карантина на экономическую активность Кубани рассказал заместитель председателя Краснодарского регионального отделения РСПП Сергей Огурцов. По его словам, в большей степени негативное воздействие испытали потребительский рынок, курортно-туристический комплекс и пассажирский транспорт. В то же время промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспортный комплекс показали положительную динамику развития. Например, индекс промышленного производства в первом полугодии сложился на уровне 100,3%, в обрабатывающих производствах — 102,3% (в июне — 95,1% к аналогичному периоду прошлого года).

«Для 40% выживание — это уже успех»: Альфа-Банк изучил настроения в малом бизнесе еще до пандемии