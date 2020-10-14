В Краснодарском крае от коронавируса умерла женщина из Алтайского края и еще четыре кубанца
Оперштаб Краснодарского края 14 октября сообщил, что в регионе за прошлые сутки зарегистировали пять смертей среди пациентов ковид-госпителей
Напомним, на Кубани за прошлый день COVID-19 выявили у 104 человек, скончались 5 пациентов. Позже в оперштабе Краснодарского края уточнили, что летальные случаи зафиксировали в Сочи, Тихорецком и Крымском районах.
В Тихорецкой ЦРБ умер 67-летний житель Кавказского района с двусторонней полисегментарной пневмонией и подтвержденным коронавирусом. В связи с ухудшением самочувствия пациент был подключен к ИВЛ, однако спасти его не удалось. Сопутствующие болезни мужчины: гипертония, сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность.
В Крымской ЦРБ за сутки скончались две женщины: 72-летняя жительница Анапы и 66-летняя женщина из Темрюкского района. Обе пациентки попали в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и положительными тестами на COVID-19. Также они страдали ишемией, гипертонией и хронической сердечной недостаточностью.
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Еще двух пациентов не смогли спасти медики сочинской инфекционной больницы № 2. Там умерли 80-летний местный житель и 59-летняя приезжая из Алтайского края. Оба пациента поступили в медучреждение с положительными анализами на коронавирус и были подключены к ИВЛ. Отмечается, что у сочинца была аневризма инфраренального отдела аорты, кисты почек и хронический пиелонефрит. Жительница Алтайского края страдала ишемией, гипертонией и хронической сердечной недостаточностью.
Всего за время пандемии коронавируса на Кубани скончались 332 человека. Общее число летальных случаев по России достигло 23 тыс. 205, уточнил RT.
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