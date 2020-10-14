В Краснодарском крае от коронавируса умерла женщина из Алтайского края и еще четыре кубанца

Оперштаб Краснодарского края 14 октября сообщил, что в регионе за прошлые сутки зарегистировали пять смертей среди пациентов ковид-госпителей

Напомним, на Кубани за прошлый день COVID-19 выявили у 104 человек, скончались 5 пациентов. Позже в оперштабе Краснодарского края уточнили, что летальные случаи зафиксировали в Сочи, Тихорецком и Крымском районах.

В Тихорецкой ЦРБ умер 67-летний житель Кавказского района с двусторонней полисегментарной пневмонией и подтвержденным коронавирусом. В связи с ухудшением самочувствия пациент был подключен к ИВЛ, однако спасти его не удалось. Сопутствующие болезни мужчины: гипертония, сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность.

В Крымской ЦРБ за сутки скончались две женщины: 72-летняя жительница Анапы и 66-летняя женщина из Темрюкского района. Обе пациентки попали в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и положительными тестами на COVID-19. Также они страдали ишемией, гипертонией и хронической сердечной недостаточностью.