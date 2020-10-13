Apple представила новые iPhone
Компания Apple 13 октября представила на презентации в Купертино в Калифорнии новые версии iPhone и колонку
Колонка HomePod mini
Презентация новых продуктов Apple началась с колонки HomePod mini. Заказы начнут принимать с 6 ноября, а первые покупатели получат компактную колонку для музыки и Siri 16 ноября. Она будет стоить 99 долларов (около 7 тыс. 629 рублей). В ней встроены два пассивных радиатора и один драйвер, а также процессор от Apple Watch — Apple S5. Несколько HomePod mini можно объединять в стереопару.
Кроме того, в колонке есть чип U1, который определяет, что ваш iPhone находится рядом, и позволяет быстро переносить звук с наушников в колонку.
iPhone 12
iPhone 12 и 12 mini с двумя задними камерами представили в пяти цветах: белый, черный, красный, зеленый и голубой. Смартфоны будут поддерживать 5G и зарядку MagSafe.
У iPhone 12 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED-дисплей с максимальной яркостью 1,2 тыс. нит. Кроме того, он на 11 % тоньше и на 15 % меньше по объему, чем предыдущая модель. Основная камера тоже изменилась и получила более открытую диафрагму: f/1.6 при 12 Мп. Ночной режим съемки теперь работает и на фронтальной камере.
Экраны новых смартфонов получили «керамический щит» — специальное защитное кристаллическое стекло, которое прочнее любого другого закаленного стекла для смартфона. iPhone 12 оснащены процессором A14 Bionic: он энергоэффктивнее и содержит на 40 % больше транзисторов, чем A13. Графическая часть чипа стала на 40 % мощнее прошлой модели.
Новый iPhone 12 mini оснащен Super Retina XDR OLED-экраном 5,4 дюйма — это меньше iPhone SE, который презентовали в начале 2020 года.
В комплекте со смартфонами не будет блока питания, так как, по словам производителей, это поможет снизить выбросы углевода при производстве. Цены начнутся от 699 долларов и 799 долларов, соответственно. В России новые смартфоны можно будет купить от 69 тыс. 990 рублей и 79 тыс. 990 рублей, соответственно. iPhone 12 поступит в продажу 23 октября, а iPhone 12 mini — 13 ноября.
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max представили в четырех цветах: серый, золотой, голубой и черный. Диагонали экрана составляют 6,1 и 6,7 дюймов с «керамическим щитом», корпус из стали и матовая стеклянная панель. Смартфоны работают в сетях 5G и автоматически переключаются на LTE, если высокие скорости не требуются. Кроме того, у новых iPhone процессор Apple A14 Bionic.
У них три 12 Мп камеры, а также более продвинутая камера с использованием процессора и нейросетей. Обе модели получат функцию ProRAW: мультикадровая фотография со SmarHDR в формате RAW. На смартфоны можно будет записывать 10-битные HDR-видео в 4K/60 FPS с поддержкой Dolby Vision HDR. Автофокус LiDAR в темноте стал в шесть раз быстрее.
iPhone 12 Pro начнет продаваться 23 октября, iPhone 12 Pro Max — 13 ноября. Первый смартфон будет стоить от 999 долларов (99 тыс. 990 рублей), второй — от 1 тыс. 99 долларов (109 тыс. 990 рублей). По данным сайта wylsa.com, цены в России будут такими:
- iPhone 12 mini — от 69 тыс. 990 рублей;
- iPhone 12 — от 79 тыс. 990 рублей;
- iPhone 12 Pro — от 99 тыс. 990 рублей;
- iPhone 12 Pro Max — от 109 тыс. 990 рублей.