Apple представила новые iPhone

Компания Apple 13 октября представила на презентации в Купертино в Калифорнии новые версии iPhone и колонку

Колонка HomePod mini Презентация новых продуктов Apple началась с колонки HomePod mini. Заказы начнут принимать с 6 ноября, а первые покупатели получат компактную колонку для музыки и Siri 16 ноября. Она будет стоить 99 долларов (около 7 тыс. 629 рублей). В ней встроены два пассивных радиатора и один драйвер, а также процессор от Apple Watch — Apple S5. Несколько HomePod mini можно объединять в стереопару. Кроме того, в колонке есть чип U1, который определяет, что ваш iPhone находится рядом, и позволяет быстро переносить звук с наушников в колонку.

iPhone 12 iPhone 12 и 12 mini с двумя задними камерами представили в пяти цветах: белый, черный, красный, зеленый и голубой. Смартфоны будут поддерживать 5G и зарядку MagSafe. У iPhone 12 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED-дисплей с максимальной яркостью 1,2 тыс. нит. Кроме того, он на 11 % тоньше и на 15 % меньше по объему, чем предыдущая модель. Основная камера тоже изменилась и получила более открытую диафрагму: f/1.6 при 12 Мп. Ночной режим съемки теперь работает и на фронтальной камере. Экраны новых смартфонов получили «керамический щит» — специальное защитное кристаллическое стекло, которое прочнее любого другого закаленного стекла для смартфона. iPhone 12 оснащены процессором A14 Bionic: он энергоэффктивнее и содержит на 40 % больше транзисторов, чем A13. Графическая часть чипа стала на 40 % мощнее прошлой модели. Новый iPhone 12 mini оснащен Super Retina XDR OLED-экраном 5,4 дюйма — это меньше iPhone SE, который презентовали в начале 2020 года. В комплекте со смартфонами не будет блока питания, так как, по словам производителей, это поможет снизить выбросы углевода при производстве. Цены начнутся от 699 долларов и 799 долларов, соответственно. В России новые смартфоны можно будет купить от 69 тыс. 990 рублей и 79 тыс. 990 рублей, соответственно. iPhone 12 поступит в продажу 23 октября, а iPhone 12 mini — 13 ноября.