Двухлетняя девочка погибла при пожаре на Кубани

Сообщение о возгорании в доме на улице Шевченко в станице Ивановской поступило спасателям в 15:07. Огонь на площади 30 кв. метров потушили в 15:44, на месте работали 13 человек и 4 машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Позже стало известно, что после пожара в одной из комнат спасатели нашли тело 2,5-летней девочки. Следствие установило, что 38-летняя женщина жила в доме с мужем и тремя детьми в возрасте от 2,5 до 5 лет. По предварительным данным, днем женщина вышла в магазин, оставив детей дома. В этот момент начался пожар.

Сосед увидел огонь и смог вывести из дома двоих детей, однако из-за распространившегося пожара не смог вернуться еще за одним ребенком. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание и нашли в комнате тело девочки.

На месте работал следователь, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, в том числе причина и очаг возгорания. Органы опеки и попечительства изучат условия жизни и воспитания погибшей девочки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.