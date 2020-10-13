Из-за засухи в Адыгее график подачи воды сократили до четырех часов в день
Власти Адыгеи 13 октября решили ужесточить экономный режим водоснабжения, так как резервуары водовода из-за засухи не успевают восполниться
Напомним, с 8 октября в Адыгее перешли на режим экономного водоснабжения, а в Майкопе и Майкопском районе на неопределенный период ввели график подачи воды — по три часа два раза в день.
13 октября в пресс-службе главы Адыгеи сообщили, что в республике вводят вынужденные ограничения водоснабжения в связи уменьшением дебита воды при критически низком уровне в источниках водоснабжения.
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По информации директора «Майкопводоканала» Султана Апажихова, с 13 октября на час уменьшается режим полноценного водоснабжения — по два часа два раза в день. В водопроводной сети Майкопа и Майкопского района снизят давление, в штатном режиме вода будет поступать с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 21:00.
«Уровень воды в резервуарах не удается восстановить за ночь даже при работе на полную мощность водозаборов в горах и всех артезианских скважин. Сейчас в резервуаре глубиной 4,5 метра уровень воды составляет 1,8 метра. И он ежедневно уменьшается. Только за прошедшие сутки в накопителе потеряно 65 см, за ночь восполнено только 30 см. Уровень воды в трубах вместо 29 см снизился до 20 см», — рассказал Султан Апажихов.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пояснил, что полностью решить проблему зависимости водоснабжения от погодных условий получится уже в следующем году, когда закончится прокладка водовода. Проект реализуют с 2018 года, большая часть работ уже выполнена. При благоприятных погодных условиях строительство планируют полностью завершить до конца года.
Так, в октябре специалисты за один день выполнили все необходимые работы по отведению русла реки Цицы. В целом строительство водовода идет по графику. Осталось проложить 2 км трубопровода к новому водозабору на Цице и около 11 км — к водозабору на реках Пшехе и Пшехашхе. Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию объем поставляемой воды увеличится до 140 тыс. кубометров в сутки. Сейчас максимальная производительность составляет 100 тыс. кубометров в сутки.