Из-за засухи в Адыгее график подачи воды сократили до четырех часов в день

Власти Адыгеи 13 октября решили ужесточить экономный режим водоснабжения, так как резервуары водовода из-за засухи не успевают восполниться

Напомним, с 8 октября в Адыгее перешли на режим экономного водоснабжения, а в Майкопе и Майкопском районе на неопределенный период ввели график подачи воды — по три часа два раза в день. 13 октября в пресс-службе главы Адыгеи сообщили, что в республике вводят вынужденные ограничения водоснабжения в связи уменьшением дебита воды при критически низком уровне в источниках водоснабжения.

По информации директора «Майкопводоканала» Султана Апажихова, с 13 октября на час уменьшается режим полноценного водоснабжения — по два часа два раза в день. В водопроводной сети Майкопа и Майкопского района снизят давление, в штатном режиме вода будет поступать с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 21:00 . «Уровень воды в резервуарах не удается восстановить за ночь даже при работе на полную мощность водозаборов в горах и всех артезианских скважин. Сейчас в резервуаре глубиной 4,5 метра уровень воды составляет 1,8 метра. И он ежедневно уменьшается. Только за прошедшие сутки в накопителе потеряно 65 см, за ночь восполнено только 30 см. Уровень воды в трубах вместо 29 см снизился до 20 см», — рассказал Султан Апажихов.