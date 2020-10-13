При пожаре в многоэтажке в Краснодаре погиб мужчина
Следом сообщил о погибшем в пожаре, который произошел 13 октября в Комсомольском микрорайоне Краснодара
Напомним, утром в девятиэтажке на улице Тюляева загорелась квартира на первом этаже. Спасатели вывели из здания 58 жильцов.
В следственном комитете уточнили, что пожарных вызвали соседи. После того, как огонь был локализован, в квартире нашли тело местного жителя.
Читайте также:
СК назначил доследственную проверку. На месте происшествия работает следователь. Устанавливаются обстоятельства случившегося, в том числе причина и очаг возгорания.
В рамках поверки специалисты проведут пожаротехническую и судебно-медицинскую экспертизы, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В минувшие выходные Юга.ру рассказывали о том, что в Сочи пожилая женщина погибла в пожаре, который предварительно начался из-за сигареты.