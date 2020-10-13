При пожаре в многоэтажке в Краснодаре погиб мужчина

Краснодарский край

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Следом сообщил о погибшем в пожаре, который произошел 13 октября в Комсомольском микрорайоне Краснодара

Напомним, утром в девятиэтажке на улице Тюляева загорелась квартира на первом этаже. Спасатели вывели из здания 58 жильцов.

В следственном комитете уточнили, что пожарных вызвали соседи. После того, как огонь был локализован, в квартире нашли тело местного жителя. 

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СК назначил доследственную проверку. На месте происшествия работает следователь. Устанавливаются обстоятельства случившегося, в том числе причина и очаг возгорания. 

В рамках поверки специалисты проведут пожаротехническую и судебно-медицинскую экспертизы, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В минувшие выходные Юга.ру рассказывали о том, что в Сочи пожилая женщина погибла в пожаре, который предварительно начался из-за сигареты.

Краснодар Пожары Следственный комитет смерть

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