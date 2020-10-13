В Краснодаре спасатели вывели 58 человек из горящей многоэтажки

В Краснодаре утром 13 октября случился пожар в многоквартирном доме на улице Тюляева

В 7:53 в МЧС поступило сообщение о возгорании в жилой девятиэтажке на улице Тюляева, 20. На первом этаже загорелась квартира, в огне было 20 кв. метров. Кроме того, произошло сильное задымление.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали 43 жильца и спасли из здания 15 человек. Есть один пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении задействовали девять единиц техники. В 8:30 пожар был ликвидирован.

Ранее Юга.ру писали, что 11 октября во дворе жилых многоэтажек возле подъезда на улице Мачуги сгорел грузовик.