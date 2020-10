В Краснодаре спасатели вывели 58 человек из горящей многоэтажки

View this post on Instagram

Сегодня, 13 октября около 08:00 в Комсомольском микрорайоне в доме, расположенном по адресу: Тюляева, 20, загорелась квартира на первом этаже. . Пожарные на месте, они борются с пламенем и эвакуируют жильцов. . По некоторым данным, причина пожара — курение в постели. В ходе ликвидации последствий возгорания был обнаружен погибший. Берегите себя, пожалуйста! • • @tipich.krd — Жизнь города глазами его жителей. . @chp_krd2.0 — редакция «ЧП Краснодар»