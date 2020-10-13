В Краснодаре спасатели вывели 58 человек из горящей многоэтажки
В Краснодаре утром 13 октября случился пожар в многоквартирном доме на улице Тюляева
В 7:53 в МЧС поступило сообщение о возгорании в жилой девятиэтажке на улице Тюляева, 20. На первом этаже загорелась квартира, в огне было 20 кв. метров. Кроме того, произошло сильное задымление.
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Прибывшие на место пожарные эвакуировали 43 жильца и спасли из здания 15 человек. Есть один пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В тушении задействовали девять единиц техники. В 8:30 пожар был ликвидирован.
Ранее Юга.ру писали, что 11 октября во дворе жилых многоэтажек возле подъезда на улице Мачуги сгорел грузовик.
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Сегодня, 13 октября около 08:00 в Комсомольском микрорайоне в доме, расположенном по адресу: Тюляева, 20, загорелась квартира на первом этаже. . Пожарные на месте, они борются с пламенем и эвакуируют жильцов. . По некоторым данным, причина пожара — курение в постели. В ходе ликвидации последствий возгорания был обнаружен погибший. Берегите себя, пожалуйста! • • @tipich.krd — Жизнь города глазами его жителей. . @chp_krd2.0 — редакция «ЧП Краснодар»