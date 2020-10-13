В Краснодаре ввели в эксплуатацию проблемный долгострой

Власти Краснодара 12 октября сообщили, что сдали в эксплуатацию ЖК «Валентина», который строился с 2013 года

ЖК «Валентина» — 16-этажный двухсекционный дом на 208 квартир по улице Дзержинского 64/2. Его начала строить компания «Новер» в 2013 году, а должна была сдать в марте 2015-го. Однако из-за проблем застройщика строительство дома было остановлено.

В 2019 году из краевого и городского бюджетов были выделены деньги на достройку проблемных домов, в том числе ЖК «Валентина». За счет бюджетных средств компания «Каркас-Строй» закончила строительно-монтажные работы и подключила дом к инженерным сетям. Осенью 2020 года департамент архитектуры и градостроительства Краснодара выдал акт ввода в эксплуатацию дома, сообщили 12 октября в пресс-службе мэрии города.

«Мы выполнили поручение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и главы Краснодара Евгения Первышова. Проблемный ЖК достроен и сдан в срок до 1 октября. Акт ввода в эксплуатацию департамент архитектуры и градостроительства выдал 30 сентября», — уточнил директор департамента строительства Артем Аганов.

Из-за того, что застройщик находится в процедуре банкротства, следующим этапом по законодательству будет удовлетворение краевым Арбитражным судом ходатайства внешнего управляющего о передаче квартир. После этого собственники 208 квартир смогут заехать в свое жилье.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца года хотят сдать девять проблемных домов.