В Сочи 300 дронов устроили ночное шоу в небе

В Сочи 12 октября устроили шоу дронов в рамках фестиваля науки, который проходил в образовательном центре «Сириус»

В небо почти одновременно поднялись 300 дронов, с земли ими управляли три инженера с помощью спутника.

«Шоу дронов показала одна из инженерных компаний. Технологичное шоу совпало с главным мотивом фестиваля "Физика будущего"», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Фонда «Талант и успех».

Представитель пресс-службы уточнила, что дроны снабжены высокоточными приемниками, чтобы принимать координаты своей траектории со спутника. Точность их движений в полете была до сантиметра. Инженеры заранее запрограммировали трехмерные анимационные фигуры, рассчитав траекторию дронов.

Напомним, в октябре 2019 года в России запретили использовать дроны и коптеры без регистрации.