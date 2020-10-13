В Сочи 300 дронов устроили ночное шоу в небе

Краснодарский край

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В Сочи 12 октября устроили шоу дронов в рамках фестиваля науки, который проходил в образовательном центре «Сириус»

В небо почти одновременно поднялись 300 дронов, с земли ими управляли три инженера с помощью спутника.

«Шоу дронов показала одна из инженерных компаний. Технологичное шоу совпало с главным мотивом фестиваля "Физика будущего"», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Фонда «Талант и успех».

Представитель пресс-службы уточнила, что дроны снабжены высокоточными приемниками, чтобы принимать координаты своей траектории со спутника. Точность их движений в полете была до сантиметра. Инженеры заранее запрограммировали трехмерные анимационные фигуры, рассчитав траекторию дронов.

Напомним, в октябре 2019 года в России запретили использовать дроны и коптеры без регистрации.

Развлечения Сочи

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