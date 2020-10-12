В Сочи на трассе сгорел грузовик с арбузами и картофелем

Краснодарский край

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В Сочи 12 октября сотрудники МЧС потушили грузовик с овощами и арбузами

Инцидент произошел на Курортном проспекте: сигнал о возгорании сочинские пожарные получили в 10:41.

Площадь возгорания составила 6 кв. метров. Огонь тушили восемь человек личного состава, две единицы техники и два мотоцикла быстрого реагирования от МЧС России. В 10:53 пожар потушили. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в огне никто не пострадал.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2019 года на трассе в Сочи перевернулась фура с арбузами, устроив многочасовую пробку.

Автомобили МЧС Пожары Сочи

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