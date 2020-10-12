В Сочи жители пожаловались на нашествие пауков

Краснодарский край

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Жители Сочи 12 октября в соцсетях пожаловались на больших пауков

Фотографии крупных пауков появились в социальных сетях. По словам пользователей, брюшко у животных примерно с перепелиное яйцо и очень длинные ноги — больше 5 см. По оценкам энтомологов это пауки-волки.

«У жителей Сочи нет повода для волнений. Пауки-волки совершенно не опасны для человека. Наши специалисты связывают активность паукообразных с неблагоприятными климатическими факторами. Зима была слишком теплой, лето — жарким и засушливым», — объяснили порталу Юга.ру в пресс-службе Кавказского заповедника.

Представитель пресс-службы напомнила, что паукообразные на природоохранной территории представлены эндемичным скорпионом и пауками около 20 видов.

Как писали Юга.ру, в Сочи нередко отмечается нашествие различных животных. В августе 2019 года жители курорта пожаловались на нашествие гусениц, хотя бюджет на борьбу с ними увеличился в несколько раз. В ноябре того же года город оккупировали чайки. В марте 2020-го еноты начали вести себя агрессивно. Летом в закрытом на карантин Кавказском заповеднике сотрудники отмечали нашествие одиноких ежей.

Животные Сочи

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