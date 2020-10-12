Объявлены даты проведения и шорт-лист фестиваля «Киношок» в Анапе

Организационный комитет ежегодного международного фестиваля «Киношок» 10 октября назвал даты проведения события

Мероприяие состоится с 17 по 23 октября в Анапе. В этом году все фестивальные мероприятия и конкурсные показы посвящены 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Церемонии открытия и закрытия состоятся в местном городском театре, кинопросмотры — в концертном зале «Летняя эстрада». Организаторы заверили, что фестиваль будет проходить со соблюдениями норм санитарной безопасности — дезинфекцией, безопасной рассадкой в зале, наличием масок.

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В шорт-лист полнометражного конкурса вошли фильмы «Черный, черный человек» (Казахстан), «Жаным, ты не поверишь» (Казахстан), «Спайс бойз» (Беларусь), «История одной картины» (Россия, Чечня), «Бесцветные сны» (Узбекистан), «Холодно» (Россия), «Шамбала» (Кыргызстан), «Любовь без размера» (Россия), «На дальних рубежах» (Россия). Картины документального конкурса: «6 морей. Не прислоняться», «Алиса из страны чудес», «Бумажные миры Латифа Казбекова», «Вторая жизнь», «Золотые пуговицы», «Община», «Презумпция виновности», «Режиссер Фиаско», «Спитак. Тридцать лет одиночества», «Туда, где нет дорог», «Три возраста женщины», «Успеть до 30», «Эвены. Хранители оленьего царства».