На Кубани умерли еще четыре пациента с COVID-19

Оперштаб Краснодарского края 12 октября рассказал подробности о четырех летальных случаях, зафиксированных в регионе за сутки

Напомним, 12 октября стало известно о 102 новых случаях COVID-19 и четырех смертях. Позже в оперштабе Краснодарского края уточнили, что летальные исходы произошли в краевой клинической больнице № 1 в Краснодаре, а также в ковид-госпиталях Сочи и Тихорецка.

В ККБ № 1 скончалась 67-летняя жительница Белореченска с положительным анализом на коронавирус и выявленной на КТ двусторонней полисегментарной пневмонией. Отмечается, что женщина страдала гипертонией. Второй умершей в этом медучреждении пациенткой оказалась 63-летняя жительница Темрюкского района. Пенсионерку подключили к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. Диагнозы женщины: новая коронавирусная инфекция в тяжелой форме, аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек и печени.

В Тихорецкой центральной районной больнице умер 77-летний местный житель с подтвержденным коронавирусом. По данным оперштаба, пациент страдал ишемией и гипертонией.