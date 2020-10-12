На Кубани умерли еще четыре пациента с COVID-19
Оперштаб Краснодарского края 12 октября рассказал подробности о четырех летальных случаях, зафиксированных в регионе за сутки
Напомним, 12 октября стало известно о 102 новых случаях COVID-19 и четырех смертях. Позже в оперштабе Краснодарского края уточнили, что летальные исходы произошли в краевой клинической больнице № 1 в Краснодаре, а также в ковид-госпиталях Сочи и Тихорецка.
В ККБ № 1 скончалась 67-летняя жительница Белореченска с положительным анализом на коронавирус и выявленной на КТ двусторонней полисегментарной пневмонией. Отмечается, что женщина страдала гипертонией. Второй умершей в этом медучреждении пациенткой оказалась 63-летняя жительница Темрюкского района. Пенсионерку подключили к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. Диагнозы женщины: новая коронавирусная инфекция в тяжелой форме, аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек и печени.
В Тихорецкой центральной районной больнице умер 77-летний местный житель с подтвержденным коронавирусом. По данным оперштаба, пациент страдал ишемией и гипертонией.
Еще одного пациента не смогли спасти медики инфекционной больницы № 2 Сочи. Там скончался 69-летний местный житель, которого госпитализировали в медучреждение с острыми симптомами и подключили к ИВЛ. Диагнозы мужчины: новая коронавирусная инфекция COVID-19 тяжелой формы, сахарный диабет.
Таким образом, за время пандемии на Кубани коронавирусом заразились 15 тыс. 187 человек, из них 322 умерли. Как добавил RT, общее число летальных случаев в России достигло 22 тыс. 722.
Все материалы по теме: