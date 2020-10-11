В больницах Сочи и Краснодара умерли четыре пациента с COVID-19

Краснодарский край

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Оперативный штаб Краснодарского края 11 октября сообщил о четырех смертях пациентов с коронавирусом за сутки

Напомним, к 11 октября на Кубани зарегистрировали 105 новых случаев заражения COVID-19, а 4 больных умерли. Позже оперштаб рассказал историю их болезни.

В специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара скончалась 60-летняя жительница Белореченска. Женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. На фоне коронавируса у нее развилась двусторонняя пневмония тяжелой степени. Помимо этого, у нее была гипертония.

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В сочинской городской больнице № 5 зафиксировали три летальных исхода: 65-летний мужчина и две женщины 83 и 78 лет. Их тесты на COVID-19 оказались положительными, медики диагностировали двустороннюю пневмонию, а у самой взрослой пациентки — тяжелой степени. Все они были подключены к ИВЛ и имели разные сопутствующие заболевания, среди которых сахарный диабет, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания.

За время пандемии на Кубани официально оформили 318 смертей с подтвержденным коронавирусом. Всего в России зафиксировали 22 тыс. 597 летальных случаев, в том числе 149 — за прошлые сутки, написал RT.

Ранее Юга.ру писали, что по данным минздрава Краснодарского края на октябрь, больше половины пациентов с коронавирусом, которые были подключены к ИВЛ или ЭКМО, скончались.

Белореченский район Коронавирус Краснодар Медицина смерть Сочи

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