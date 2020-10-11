Число зараженных коронавируса на Кубани превысило 15 тысяч человек

В России 11 октября впервые зафиксировали больше 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Поданным федерального оперштаба, к 11 октября в России за сутки обнаружили 13 тыс. 634 новых случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Из них 26,3% — контактные и переносящие вирус без клинических проявлений. За прошлый день скончались 149 больных , выздоровели 4 тыс. 240 человек.

Топ-3 регионов с наибольшим приростом инфицированных за сутки: Москва (4 тыс. 501), Санкт-Петербург (+528) и Московская область (+419). На юге и Северном Кавказе ситуация следующая:

Ростовская область — 272;

Ставропольский край — 154;

Краснодарский край — 105 ;

; Карачаево-Черкесия — 83;

Дагестан — 81;

Кабардино-Балкария — 75;

Ингушетия — 52;

Северная Осетия — 40;

Адыгея — 38;

Севастополь — 35;

Чечня — 7.

За все время в России зарегистрировали 1 млн 298 тыс. 718 случаев COVID-19 , написал RT. Выздоровели 1 млн 20 тыс. 422 пациента, умерли 22 тыс. 597 больных . Под наблюдением медиков находятся 261 тыс. 921 человек с неподтвержденным коронавирусом.

Оперативный штаб Кубани уточнил, что в числе новых зараженных 63 женщины и 42 мужчины. Самому старшему пациенту 90 лет, самому младшему — 6 лет. Всего вирус подтвердился у 25 детей.

По данным оперштаба, COVID-19 нашли у жителей 25 муниципалитетов: