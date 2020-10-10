Один человек погиб в результате ДТП в Краснодаре

Краснодарский край

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Утром 10 октября произошло дорожно-транспортное происшествие

Около пяти часов утра на улице Дорожной легковой автомобиль врезался в фуру. Toyota Aqua двигалась в попутном направлении с грузовиком. Водитель не выдержал безопасную дистанцию, что повлекло столкновение.

«Около 5 утра поступило сообщение о ДТП на улице Дорожной. По предварительной информации, водитель Toyota Aqua двигался в попутном направлении за грузовым автомобилем MAN, не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на заднюю часть фуры. В результате столкновения водитель и два пассажира легкового автомобиля были госпитализированы в медицинское учреждение, третий пассажир, 1987 года рождения, житель Ставропольского края, погиб на месте. В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировал происшествие руководитель пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее Юга.ру сообщали о происшествии в Сочи, где избили 52-летнего водителя, который впоследствии скончался от инфаркта.

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