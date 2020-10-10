Женщина из Дагестана пыталась продать своего ребенка

Дагестан

Распечатать

Женщина из Дагестана пыталась продать свою новорожденную дочь

Мать оценила ребенка в 300 тыс. рублей. О сделке женщина договорилась через интернет и приехала для этого в Москву. Однако вместо покупателей ее встретили сотрудники полиции, сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы.

Мать объяснила свой поступок тем, что это уже четвертый ребенок в семье и ей не хватит денег, чтобы вырастить всех. На женщину завели уголовное дело по статье УК РФ 127.1 «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Новорожденная девочка, которой всего семь дней, сейчас находится в больнице.

Дети

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Один человек погиб в результате ДТП в Краснодаре
Женщина из Дагестана пыталась продать своего ребенка
Полиция разыскивает оленя, который бегает по Краснодару. Его видели в трех местах
На Кубани зарегистрировали 5 летальных исходов от COVID-19
В Краснодарском крае за сутки зарегистрировано еще 103 случая COVID-19
Голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова вызвали в сборную России

Лента новостей

Статьи

15 отличных сериалов на выходные. Часть I

Статьи Партнерский

Женское дело

Как построить бизнес без стереотипов и с господдержкой

Статьи

Завтрак съешь сам

7 отличных вариантов на каждый день недели

Реклама на портале