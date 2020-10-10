Женщина из Дагестана пыталась продать своего ребенка

Мать оценила ребенка в 300 тыс. рублей. О сделке женщина договорилась через интернет и приехала для этого в Москву. Однако вместо покупателей ее встретили сотрудники полиции, сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы.

Мать объяснила свой поступок тем, что это уже четвертый ребенок в семье и ей не хватит денег, чтобы вырастить всех. На женщину завели уголовное дело по статье УК РФ 127.1 «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Новорожденная девочка, которой всего семь дней, сейчас находится в больнице.