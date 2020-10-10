Полиция разыскивает оленя, который бегает по Краснодару. Его видели в трех местах

Краснодарский край

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В Краснодаре в одном из скверов микрорайона Гидростроителей бегает олень

Как рассказали порталу Юга.ру 10 октября в пресс-службе УМВД по Краснодару, сообщение о животном в сквере Пограничников поступило от жителей микрорайона. На место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы и специалисты «Кубань-СПАС», однако принятыми усилиями поймать животное не удалось. Его настоящее местонахождение не установлено. 

Отметим, что очевидцы в соцсетях в последние дни неоднократно писали про гуляющего по Краснодару оленя — в Пашковском микрорайоне и  по улице Ставропольской. 

Как оказался олень в Краснодаре — неизвестно. По одной из версий, это косуля, которая сбежала из частного питомника.

Как писали Юга.ру, в природном орнитологическом парке в Имеретинской низменности нашли итальянских стенных ящериц. Руководитель представительства Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) в Сочи Лев Шагаров рассказал, что эти пресмыкающиеся успели расселиться в обоих полушариях: в ряде районов Средиземноморья, Малой Азии и Северной Америки. Однако Имеретинская низменность — единственный на территории бывшего СССР и самый северо-восточный локалитет ее обитания.

Животные Краснодар

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