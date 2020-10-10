Полиция разыскивает оленя, который бегает по Краснодару. Его видели в трех местах

В Краснодаре в одном из скверов микрорайона Гидростроителей бегает олень

Как рассказали порталу Юга.ру 10 октября в пресс-службе УМВД по Краснодару, сообщение о животном в сквере Пограничников поступило от жителей микрорайона. На место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы и специалисты «Кубань-СПАС», однако принятыми усилиями поймать животное не удалось. Его настоящее местонахождение не установлено.

Отметим, что очевидцы в соцсетях в последние дни неоднократно писали про гуляющего по Краснодару оленя — в Пашковском микрорайоне и по улице Ставропольской.

Как оказался олень в Краснодаре — неизвестно. По одной из версий, это косуля, которая сбежала из частного питомника.