На Кубани зарегистрировали 5 летальных исходов от COVID-19

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае за последние сутки зафиксировали 5 летальных исходов — в Сочи, Крымском и Лабинском районах

Напомним, 8 октября стало известно о 103 новых случаях заражения COVID-19 и пяти летальных исходах. Позже оперштаб сообщил о том, что пациенты с коронавирусом скончались в медучреждениях Сочи, Крымского и Лабинского районов.

В Крымской ЦРБ умер 79-летний житель Краснодара, которого госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией. Тест на COVID-19 дал положительный результат. Мужчина также страдал болезнями сердца и хронической сердечной недостаточностью. 

В ЦРБ Лабинского района умерла 80-летняя жительница. Ее госпитализировали с подозрением на COVID-19, КТ подтвердило двустороннюю полисегментарную пневмонию, анализ показал наличие коронавирусной инфекции. Также пациентка страдала гипертонической болезнью, анемией и хронической сердечной недостаточностью. 

Еще три случая зарегистрированы в Сочи. Местную жительницу 66 лет в тяжелом состоянии доставили в городскую инфекционную больницу № 4. Несколько дней она находилась на ИВЛ, но спасти ее не удалось. Среди сопутствующих заболеваний — анемия и гепатоспленомегалия. Также в больнице № 5 скончалась 83-летняя женщина, которую госпитализировали с острыми симптомами. Тест показал коронавирусную инфекцию. Пациентка страдала ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

Третий летальный случай в Сочи зафиксирован в инфекционной больнице № 2, умерла 79-летняя местная жительница. Помимо новой коронавирусной инфекции у женщины были постоянная форма фибрилляции предсердий и гипертоническая болезнь.

Таким образом, на Кубани общее число летальных случаев, вызванных короронавирусом, к 10 октября достигло 314. 

Здравоохранение Коронавирус

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Один человек погиб в результате ДТП в Краснодаре
Женщина из Дагестана пыталась продать своего ребенка
Полиция разыскивает оленя, который бегает по Краснодару. Его видели в трех местах
На Кубани зарегистрировали 5 летальных исходов от COVID-19
В Краснодарском крае за сутки зарегистрировано еще 103 случая COVID-19
Голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова вызвали в сборную России

Лента новостей

Статьи

15 отличных сериалов на выходные. Часть I

Статьи Партнерский

Женское дело

Как построить бизнес без стереотипов и с господдержкой

Статьи

Завтрак съешь сам

7 отличных вариантов на каждый день недели

Реклама на портале