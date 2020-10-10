На Кубани зарегистрировали 5 летальных исходов от COVID-19

В Краснодарском крае за последние сутки зафиксировали 5 летальных исходов — в Сочи, Крымском и Лабинском районах

Напомним, 8 октября стало известно о 103 новых случаях заражения COVID-19 и пяти летальных исходах. Позже оперштаб сообщил о том, что пациенты с коронавирусом скончались в медучреждениях Сочи, Крымского и Лабинского районов.

В Крымской ЦРБ умер 79-летний житель Краснодара, которого госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией. Тест на COVID-19 дал положительный результат. Мужчина также страдал болезнями сердца и хронической сердечной недостаточностью.

В ЦРБ Лабинского района умерла 80-летняя жительница. Ее госпитализировали с подозрением на COVID-19, КТ подтвердило двустороннюю полисегментарную пневмонию, анализ показал наличие коронавирусной инфекции. Также пациентка страдала гипертонической болезнью, анемией и хронической сердечной недостаточностью.

Еще три случая зарегистрированы в Сочи. Местную жительницу 66 лет в тяжелом состоянии доставили в городскую инфекционную больницу № 4. Несколько дней она находилась на ИВЛ, но спасти ее не удалось. Среди сопутствующих заболеваний — анемия и гепатоспленомегалия. Также в больнице № 5 скончалась 83-летняя женщина, которую госпитализировали с острыми симптомами. Тест показал коронавирусную инфекцию. Пациентка страдала ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

Третий летальный случай в Сочи зафиксирован в инфекционной больнице № 2, умерла 79-летняя местная жительница. Помимо новой коронавирусной инфекции у женщины были постоянная форма фибрилляции предсердий и гипертоническая болезнь.

Таким образом, на Кубани общее число летальных случаев, вызванных короронавирусом, к 10 октября достигло 314.