В Краснодарском крае за сутки зарегистрировано еще 103 случая COVID-19

Согласно федеральной статистике, за прошлый день в России коронавирус обнаружили у 12 тыс. 846 человек в 85 регионах страны. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего новых носителей COVID-19 выявили в Москве — 4 тыс. 105, в Санкт-Петербурге — 501, в Московской области — 416.

На юге России и в регионах Северного Кавказа стастистика по новым случаям инфицирования выглядит так: Ростовская область — 269, Ставропольский край — 151, Крым — 140, Краснодарский край — 103 , Дагестан — 82, Карачаево-Черкесия — 81, Кабардино-Балкария — 73, Ингушетия — 54, Адыгея — 41, Северная Осетия — 38, Севастополь — 33.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 103 новых случаев COVID-19 были зарегистрированы в 17 муниципалитетах Кубани. Среди заболевших 54 женщины и 49 мужчины. В том числе инфицированы 16 детей.