В Краснодарском крае за сутки зарегистрировано еще 103 случая COVID-19
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о 103 новых случаях заражения коронавирусом
Согласно федеральной статистике, за прошлый день в России коронавирус обнаружили у 12 тыс. 846 человек в 85 регионах страны. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни.
Больше всего новых носителей COVID-19 выявили в Москве — 4 тыс. 105, в Санкт-Петербурге — 501, в Московской области — 416.
На юге России и в регионах Северного Кавказа стастистика по новым случаям инфицирования выглядит так: Ростовская область — 269, Ставропольский край — 151, Крым — 140, Краснодарский край — 103, Дагестан — 82, Карачаево-Черкесия — 81, Кабардино-Балкария — 73, Ингушетия — 54, Адыгея — 41, Северная Осетия — 38, Севастополь — 33.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 103 новых случаев COVID-19 были зарегистрированы в 17 муниципалитетах Кубани. Среди заболевших 54 женщины и 49 мужчины. В том числе инфицированы 16 детей.
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Вот как распределились случаи заражения по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 40;
- в Кущевском районе — 10;
- в Сочи — 9;
- в Северском районе — 8;
- в Горячем Ключе — 7;
- в Выселковском районе 5;
- в Апшеронском районе — 4;
- в Новороссийске, Белореченском и Крымском районах — 3;
- в Красноармейском, Староминском, Туапсинском районах и в Геленджике — 2;
- в Калининском, Абинском, Динском районах — по 1.
За период пандемии в медучреждения края с подозрением на коронавирус обратились 55 тыс. 682 жителя Кубани. Лаборатории Кубани провели 1 млн 174 тыс. 875 исследований на COVID-19. За все время диагноз коронавирус подтвердился у 14 тыс. 980 жителей Краснодарского края. Показатель заболеваемости увеличился до 263,9 случаев на 100 тыс. населения.
При этом выписаны из госпиталей 10 тыс. 852 пациента. Медики не смогли спасти 314 больных. По данным регионального минздрава, 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 4 — на ЭКМО.