По данным следствия, в сентябре 2020 года в отношении сотрудника ПАО «Россети» началась доследственная проверка. Заместитель гендиректора предложил свою помощь подчиненному: он сообщил, что может передать должностным лицам от работника 10 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Чтобы избежать последствий, сотрудник согласился, но попросил дать ему время для поиска суммы, а позже, 7 октября 2020 года, обратился в органы.