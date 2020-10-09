9 октября председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев договорились о сотрудничестве по социально-экономическому развитию региона

ПСБ планирует участвовать в строительстве соцобъектов, предоставлять банковские и лизинговые гарантии для обеспечения бесперебойного энергоснабжения края, развития малого и среднего бизнеса и кредитования предприятий и населения. Банк планирует повышать доступность программ ипотечного кредитования. Жителям края будут доступны индивидуальные условия ипотечного кредитования. Для сотрудников бюджетных организаций, получающих зарплату на карты ПСБ, по программе «Семейная ипотека» минимальная процентная ставка составит 3,99% для покупки нового жилья и рефинансирования имеющихся кредитов.

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«ПСБ и краевая администрация проделали большую совместную работу по различным направлениям. Во время пандемии банк профинансировал поставщиков электроэнергии для населения Краснодарского края, предприятия оборонно-промышленного комплекса, выдавал льготные и беспроцентные кредиты госпредприятиям, в том числе — комбинатам питания, санаторно-курортным организациям Сочи, Дагомыса, Геленджика, общественным организациям. Мы видим результаты и готовы к дальнейшему укреплению партнерства, новым проектам для развития социальной инфраструктуры региона, поддержки малого бизнеса, улучшения условий для населения, доступного кредитования предприятий, в том числе сферы ОПК и ее сотрудников», — подытожил рабочую встречу Фрадков. На долю ПСБ приходится почти 30% всех кредитов, выданных субъектам МСП в регионе. Также банк сотрудничает с Фондом развития бизнеса Краснодарского края.

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