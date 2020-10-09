Жителям второго микрорайона Ейска планируют вернуть горячую воду не позднее 11 октября

К 11 октября в Ейске рассчитывают вернуть горячую воду абонентам, которых ранее отключили от теплоснабжения из-за долгов компании

МУП «Теплосети» задолжало ООО «Газпром межрегионгаз» более 300 млн рублей, из-за этого газ не поступал в четыре котельных второго микрорайона Ейска. В результате остались без горячей воды около 5 тыс. жителей города.

Как сообщили в администрации Краснодарского края 9 октября, муниципальное имущество передали новой организации — ООО «ЦУП ЖКХ». После того, как долги предприятия погасят, горячее водоснабжение восстановится. Планируется, что это произойдет 10-11 октября.

Власти отметили, что за последние полгода снизилась платежеспособность большей части населения и управляющих компаний.

«Повлиял также кризис, связанный с коронавирусом. Все это повлекло падение уровня собираемости платежей и, как следствие, увеличение долгов. В настоящее время просроченная задолженность населения и управляющих компаний теплоснабжающим организациям края составляет порядка 3,5 млрд рублей», — заключили в пресс-службе администрации региона.

Как писали Юга.ру, в сентябре без горячей воды остался и один из микрорайонов Краснодара. Из-за плановых работ по подготовке к отопительному сезону водоснабжение в Юбилейном с 30 сентября ограничили на неделю. Однако затем срок ремонта продлили — в итоге горячую воду планируют вернуть только 12 октября.