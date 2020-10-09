В Адыгее скончались два больных с COVID-19

Оперативный штаб Адыгеи 9 октября сообщил о смерти двух пациентов с коронавирусом

В оперштабе уточнили, что в инфекционном госпитале умерли 62-летний мужчина из Шовгеновского района и 68-летняя женщина из Тахтамукайского района.

«Лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти в обоих случаях стал COVID-19», — отметили в оперативном штабе Адыгеи.