В Адыгее скончались два больных с COVID-19
Оперативный штаб Адыгеи 9 октября сообщил о смерти двух пациентов с коронавирусом
В оперштабе уточнили, что в инфекционном госпитале умерли 62-летний мужчина из Шовгеновского района и 68-летняя женщина из Тахтамукайского района.
«Лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти в обоих случаях стал COVID-19», — отметили в оперативном штабе Адыгеи.
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Так, официальное число жертв коронавируса в республике увеличилось до 38 человек. Как писали Юга.ру, последний раз смертельный случай от коронавируса в регионе регистрировали 7 октября.
По данным республиканского оперштаба на 9 октября, за время пандемии в Адыгее заразились коронавирусом 4 тыс. 475 человек, на лечении находятся 696 пациентов (+41 за сутки). Выздоровели 3 тыс. 741 пациент. В связи с увеличением темпов заболеваемости в регионе, как и по всей России, власти Адыгеи попросили руководителей предприятий республики перевести максимальное кольчество сотрудников на удаленку.
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