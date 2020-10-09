На Кубани за 4 дня от коронавируса умерли 16 человек

Оперштаб Кубани четвертый день подряд сообщает о четырех летальных случаях от COVID-19 за сутки

Напомним, 9 октября стало известно, что за последние сутки на Кубани выявили 102 носителя коронавируса, еще 4 человека скончались. Позже в оперштабе региона сообщили, что летальные случаи были зарегистированы в Сочи и Крымском районе.

В инфекционной больнице № 2 Сочи умерла 78-летняя краснодарка. Пациентку доставили в ковид-госпиталь с двусторонней пневмонией, исследование на COVID-19 показало у нее наличие вируса. Из-за ухудшения самочувствия женщину подключили к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. Сопутствующие заболевания пенсионерки: ишемическая болезнь сердца, гипертония и хроническая сердечная недостаточность.

Еще три пациентка с диагностированным коронавирусом скончались в Крымской центральной районной больнице: это две местные жительницы 64 и 57 лет, а также 79-летний мужчина из Геленджика. Все пациенты были госпитализированы с двусторонней полисегментарной пневмонией. Также они имели сопутствующие заболевания: ишемию, хроническую сердечную недостаточность, сахарный диабет, гипертонию и стенокардию.

Как рассказали в минздраве Кубани, на сегодняшний день от коронавируса лечатся 3 тыс. 764 жителей региона. Из них 32 человека находтяся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 4 — на ЭКМО. За все время в регионе скончались 309 больных коронавирусом.