Фестиваль уличного кино анонсировал октябрьские показы в Краснодаре

Конкурсные кинопоказы короткометражных фильмов состоятся 16 и 18 октября

Фестиваль уличного кино появился в 2014 году на Дальнем Востоке РФ. За время существования проект успел заработать мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие, проехать более 40 тыс. км и собрать более 1 млн зрителей. Ежегодный смотр проходит летом на улицах, стадионах и центральных площадях. В программу фестиваля входят лучшие короткометражные работы молодых режиссеров РФ. В Краснодаре кинопоказы пройдут на Зиповской, 5 к. 33.

16 октября: 19:00-20:30 — внеконкурсный альманах «Семейное 1»

20:30-22:00 — внеконкурсный альманах «Молодежное 1» 18 октября: 18:00-19:00 — выступление спикера, розыгрыш призов

19:00-21:30 — показ конкурсной программы Чтобы попасть на показы, нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля. Конкурсный кинопоказ короткометражек завершается голосованием — с помощью фонариков зрители отметят понравившиеся работы. Голоса будут суммироваться по всей РФ и на церемонии закрытия объявят победителя, которому обещан грант в 1,5 млн рублей от генерального партнера фестиваля онлайн-кинотеатра МТС ТВ на полнометражный дебют. Фестиваль уличного кино проходит в крупных городах России с августа по октябрь и охватит более 600 населенных пунктов. В Сочи фильмы уже посмотрели на площадке «Кинотеатр в горах» в арт-резиденции Flacon 1170. С помощью фонариков зрители определили тройку лучших: