Фестиваль уличного кино анонсировал октябрьские показы в Краснодаре
Конкурсные кинопоказы короткометражных фильмов состоятся 16 и 18 октября
Фестиваль уличного кино появился в 2014 году на Дальнем Востоке РФ. За время существования проект успел заработать мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие, проехать более 40 тыс. км и собрать более 1 млн зрителей. Ежегодный смотр проходит летом на улицах, стадионах и центральных площадях. В программу фестиваля входят лучшие короткометражные работы молодых режиссеров РФ.
В Краснодаре кинопоказы пройдут на Зиповской, 5 к. 33.
16 октября:
- 19:00-20:30 — внеконкурсный альманах «Семейное 1»
- 20:30-22:00 — внеконкурсный альманах «Молодежное 1»
18 октября:
- 18:00-19:00 — выступление спикера, розыгрыш призов
- 19:00-21:30 — показ конкурсной программы
Чтобы попасть на показы, нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля. Конкурсный кинопоказ короткометражек завершается голосованием — с помощью фонариков зрители отметят понравившиеся работы. Голоса будут суммироваться по всей РФ и на церемонии закрытия объявят победителя, которому обещан грант в 1,5 млн рублей от генерального партнера фестиваля онлайн-кинотеатра МТС ТВ на полнометражный дебют.
Фестиваль уличного кино проходит в крупных городах России с августа по октябрь и охватит более 600 населенных пунктов. В Сочи фильмы уже посмотрели на площадке «Кинотеатр в горах» в арт-резиденции Flacon 1170. С помощью фонариков зрители определили тройку лучших:
1 место — «Большая Восьмерка» режиссера Ивана Соснина.
2 место — «Маруся» режиссера Светланы Устиновой.
3 место — «Интересное кино» режиссера Араика Крпояна.
«Давно мечтал снять что-то подобное, а в последнее время несколько раз наткнулся на новостные статьи об отстреле собак в самых разных городах РФ. Обычно это было связано с крупными международными мероприятиями. Так пришла идея», — рассказал о задумке своего фильма Соснин.
«После длительного карантина и периода закрытых кинотеатров фестиваль позволяет достаточно безопасно — в формате оупэн-эйр — и в то же время интересно провести время, позволит максимально большому числу людей познакомиться с новыми именами в современном российском кино. Конкурсные фильмы и лучшие фильмы конкурсной программы прошлых лет появятся в онлайн-кинотеатре МТС ТВ», — отметил вице-президент МТС по развитию медиа-бизнеса, гендиректор МТС-Медиа Игорь Мишин.
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