Глава Адыгеи потребовал снизить сроки тестирования на COVID-19 и улучшить лечение в ковид-госпиталях

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 7 октября потребовал от минздрава республики упразднить недочеты в системе лечения от коронавируса

По словам Кумпилова, больше всего жалоб от населения поступает на затягивание сроков тестирования и организацию амбулаторного лечения больных с COVID-19.

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На заседании оперативного штаба 7 октября Мурат Кумпилов потребовал сократить сроки проведения ПЦР-исследований до двух дней и своевременно оповещать тестируемых о результатах. Для усиления работы поликлиник глава Адыгеи предложил активней привлекать студентов-медиков к дистанционной работе с пациентами. 

«В этот непростой период важно постоянно сопровождать пациентов, которые проходят амбулаторный курс лечения. Население должно чувствовать заботу и получать квалифицированную медицинскую помощь. Своевременное диагностирование и эффективное амбулаторное лечение минимизирует риск осложнений и усугубления заболевания. Когда будет усилена работа поликлинической сети и тестирования, сразу станут заметны результаты работы и снижение нагрузки на стационарные учреждения», — отметил Мурат Кумпилов.

По данным Роспотребнадзора Адыгеи, за последнюю неделю отмечена тенденция к увеличению ежесуточного прироста больных COVID-19 и внебольничной пневмонии. Наблюдается рост числа заболевших среди граждан пожилого возраста. К 8 октября в республике зафиксировано 4 тыс. 392 случая инфицирования COVID-19, в том числе за сутки выявлено 44 новых случая. С начала пандемии выздоровело 3 тыс. 679 человек, скончались 36 больных.

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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