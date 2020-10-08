Глава Адыгеи потребовал снизить сроки тестирования на COVID-19 и улучшить лечение в ковид-госпиталях

По словам Кумпилова, больше всего жалоб от населения поступает на затягивание сроков тестирования и организацию амбулаторного лечения больных с COVID-19.

На заседании оперативного штаба 7 октября Мурат Кумпилов потребовал сократить сроки проведения ПЦР-исследований до двух дней и своевременно оповещать тестируемых о результатах. Для усиления работы поликлиник глава Адыгеи предложил активней привлекать студентов-медиков к дистанционной работе с пациентами.

«В этот непростой период важно постоянно сопровождать пациентов, которые проходят амбулаторный курс лечения. Население должно чувствовать заботу и получать квалифицированную медицинскую помощь. Своевременное диагностирование и эффективное амбулаторное лечение минимизирует риск осложнений и усугубления заболевания. Когда будет усилена работа поликлинической сети и тестирования, сразу станут заметны результаты работы и снижение нагрузки на стационарные учреждения», — отметил Мурат Кумпилов.

По данным Роспотребнадзора Адыгеи, за последнюю неделю отмечена тенденция к увеличению ежесуточного прироста больных COVID-19 и внебольничной пневмонии. Наблюдается рост числа заболевших среди граждан пожилого возраста. К 8 октября в республике зафиксировано 4 тыс. 392 случая инфицирования COVID-19, в том числе за сутки выявлено 44 новых случая. С начала пандемии выздоровело 3 тыс. 679 человек, скончались 36 больных.