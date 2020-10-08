На Кубани подросток без прав сбил на переходе 18-летнюю девушку

Краснодарский край

Распечатать

Утром 7 октября в Горячем Ключе произошло ДТП, есть пострадавшая

Авария случилась около 9:00 на улице Революции. По предварительным данным, 18-летний парень за рулем автомобиля ВАЗ-21099 сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате происшествия девушка получила травмы, ее госпитализировали. Установлено, что у молодого человека не было водительских прав, сообщили 8 октября в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Днем ранее в Краснодарском крае произошла похожая авария. В Кореновском районе 17-летний подросток без прав сбил скутериста. Оказалось, что у пострадавшего тоже не было удостоверения.

Горячий Ключ Дети ДТП

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Жителей Адыгеи перевели на почасовой график подачи воды из-за строительства водовода
На Кубани подросток без прав сбил на переходе 18-летнюю девушку
В Краснодаре суд оправдал психиатра, которого ранее осудили за то, что его пациент с шизофренией убил ребенка
Над затонувшим теплоходом «Адмирал Нахимов» в Новороссийске заметили топливные пятна
«Локомотив-Кубань» уступил «Виртусу» в еврокубковом матче
В Сочи водители такси и «Газели» устроили драку

Лента новостей

Статьи

«Забудьте и рожайте другого ребенка»

Минздрав Краснодарского края не обеспечивает больных детей жизненно необходимым лекарством

Статьи

Завтрак съешь сам. 7 отличных вариантов на каждый день недели

Статьи

«Брал палку и добивал, чтобы не мучились»

История кубанского поселка Чушка, рассказанная его жителями

Реклама на портале