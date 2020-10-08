На Кубани подросток без прав сбил на переходе 18-летнюю девушку

Авария случилась около 9:00 на улице Революции. По предварительным данным, 18-летний парень за рулем автомобиля ВАЗ-21099 сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате происшествия девушка получила травмы, ее госпитализировали. Установлено, что у молодого человека не было водительских прав, сообщили 8 октября в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Днем ранее в Краснодарском крае произошла похожая авария. В Кореновском районе 17-летний подросток без прав сбил скутериста. Оказалось, что у пострадавшего тоже не было удостоверения.