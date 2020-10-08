В Краснодаре суд оправдал психиатра, которого ранее осудили за то, что его пациент с шизофренией убил ребенка

Краснодарский край

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7 октября стало известно о решении краснодарского суда в отношении врача из Астрахани, которого осудили за халатность

Психиатр Александр Шишлов занимался лечением пациента, у которого была параноидная шизофрения. Как установил суд, врач доложил врачебной комиссии об улучшении его состояния, хотя больной нуждался в продолжении лечения. Пациента выписали из больницы, и спустя два месяца мужчина убил 1,5-годовалую дочь своей племянницы.

Летом 2019 года Кировский районный суд Астрахани признал Шишлова виновным в халатности и приговорил его к двум годам колонии-поселения. А в ноябре в Генпрокуратуре сообщили, что дополнительно изучат судебное решение в отношении этого врача. В марте 2020 года четвертый кассационный суд Краснодара отменил решение астраханского суда и направил дело на пересмотр. После этого осужденного освободили из колонии. В мае астраханский областной суд смягчил обвинение врачу и назначил ему исправительные работы. Отбывать их не пришлось из-за срока давности.

7 октября стало известно, что четвертый кассационный суд Краснодара отменил приговоры астраханского районного и областного судов и полностью оправдал Шишлова. Координатор профсоюза «Действие» Ксения Литвинова сообщила ТАСС, что мужчина планирует получить денежную компенсацию за полгода в колонии и добиться полной реабилитации.

Медицина Суд Убийство

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