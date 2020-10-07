Три человека погибли в смертельном ДТП со школьным автобусом в Дагестане

В Дагестане вечером 7 октября произошло ДТП с пятью машинами, в котором погибли три человека

Массовая вария случилась в 17:05 в Кизлярском районе на трассе «Кавказ» возле села Рыбалко. Столкнулись два КамАЗа, пассажирская «Газель» и два легковых автомобиля. На месте работают 35 спасателей, пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

По данным телеканала «360», столкнулись школьный автобус, три грузовика и легковушка. Пострадали минимум 9 человек, среди которых 8 детей. Погибли две женщины и один мужчина, однако пока неизвестно, в каких машинах они ехали, сообщили в МВД Дагестана.

В пресс-службе прокуратуры республики заявили, что столкнулись шесть машин: школьный микроавтобус, четыре грузовые машины и легковой автомобиль Lada Vesta. Пострадали 10 человек, включая 8 детей. Погибли три человека.