Три человека погибли в смертельном ДТП со школьным автобусом в Дагестане

Дагестан

Распечатать

В Дагестане вечером 7 октября произошло ДТП с пятью машинами, в котором погибли три человека

Массовая вария случилась в 17:05 в Кизлярском районе на трассе «Кавказ» возле села Рыбалко. Столкнулись два КамАЗа, пассажирская «Газель» и два легковых автомобиля. На месте работают 35 спасателей, пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

По данным телеканала «360», столкнулись школьный автобус, три грузовика и легковушка. Пострадали минимум 9 человек, среди которых 8 детей. Погибли две женщины и один мужчина, однако пока неизвестно, в каких машинах они ехали, сообщили в МВД Дагестана. 

В пресс-службе прокуратуры республики заявили, что столкнулись шесть машин: школьный микроавтобус, четыре грузовые машины и легковой автомобиль Lada Vesta. Пострадали 10 человек, включая 8 детей. Погибли три человека.

Дети ДТП смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи водители такси и «Газели» устроили драку
К концу рабочей недели на Кубани будет до 30 °С
На Кубани будут судить мужчин, которые воровали надгробия
Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП, в котором судью подозревают в участии в смертельном ДТП
Три человека погибли в смертельном ДТП со школьным автобусом в Дагестане
На Кубани скончалось больше половины пациентов с коронавирусом, которых подключали на ИВЛ и ЭКМО

Лента новостей

Статьи

«Забудьте и рожайте другого ребенка»

Минздрав Краснодарского края не обеспечивает больных детей жизненно необходимым лекарством

Статьи

«Брал палку и добивал, чтобы не мучились»

История кубанского поселка Чушка, рассказанная его жителями

Статьи

Интересное об Александре Удодове: 30 фактов о биографии, бизнесе и увлечениях

Реклама на портале