Россия объявила Светлану Тихановскую в федеральный розыск

Карточку на политика нашли в базе разыскиваемых лиц на сайте МВД РФ. Там указано, что Тихановскую разыскивают из-за уголовного дела, но какого именно — не уточняется, написал телеканал «360».

Источник ТАСС в правоохранительных органах объяснил, что Тихановскую разыскивают в Беларуси. Так как речь идет о межгосударственном розыске, то ее будут искать и на территории России.

Сейчас Светлана Тихановская находится в Литве. Она покинула Беларусь после выборов президента и последовавших за ними массовых протестов.

Напомним, 9 августа в Республике Беларусь прошли выборы президента страны. На пост главы государства претендовали пять человек, но главное противоборство развернулось между 65-летним действующим президентом Александром Лукашенко, который находится в должности с 1994 года, и 37-летней супругой арестованного оппозиционера Сергея Тихановского Светланой Тихановской. Сразу после закрытия избирательных участков в Беларуси начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

О том, что происходило в стране в первые сутки после выборов, можно прочитать здесь. Кроме того, Юга.ру собирал всю информацию о событиях спустя неделю после выборов.