В Краснодаре до конца осени закроют часть дороги в Фестивальном микрорайоне

Из-за работ на двух смежных улицах ограничат движение транспорта. С 7 октября по 30 ноября нельзя будет проехать по правой полосе на улице Атарбекова от Каляева до Ковалева. С 1 по 30 ноября движение ограничат на Ковалева — на участке от дома № 5 до Атарбекова.

Для того, чтобы сохранить возможность поворота налево, для движения ограничат вторую полосу встречного движения по Атарбекова со стороны Тургенева. При движении по правой полосе от Тургенева по Атарбекова можно будет повернуть на Ковалева, а по левой — двигаться только прямо, в направлении улиц Совхозной и Герцена.