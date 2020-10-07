В Краснодаре до конца осени закроют часть дороги в Фестивальном микрорайоне
В Фестивальном микрорайоне Краснодара 7 октября начали прокладывать новый участок тепломагистрали
Из-за работ на двух смежных улицах ограничат движение транспорта. С 7 октября по 30 ноября нельзя будет проехать по правой полосе на улице Атарбекова от Каляева до Ковалева. С 1 по 30 ноября движение ограничат на Ковалева — на участке от дома № 5 до Атарбекова.
Для того, чтобы сохранить возможность поворота налево, для движения ограничат вторую полосу встречного движения по Атарбекова со стороны Тургенева. При движении по правой полосе от Тургенева по Атарбекова можно будет повернуть на Ковалева, а по левой — двигаться только прямо, в направлении улиц Совхозной и Герцена.
На Ковалева, чтобы сохранить возможность движения в разных направлениях, используют место для проезда к гаражам — по нему организуют полосу движения в сторону Атарбекова. По существующей полосе сделают проезд в сторону улицы Яна Полуяна.
Рядом с ремонтируемым участком поставят дорожные ограждения и знаки. А на пересечении Атарбекова и Ковалева установят дополнительные секции светофоров. В пресс-службе администрации Краснодара попросили водителей по возможности пользоваться альтернативными маршрутами.
Напомним, в конце сентября из-за строительства новых сетей ЖХК движение ограничили еще на трех участках в Краснодаре: на улице Уральской, Фрунзе и 1-го Мая. Власти предупредили, что во время работ проезд в районе этих улиц может быть затруднен.
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