В Майкопском районе к 2022 году планируют создать микрорайон для 200 многодетных семей

В поселке Табачном Майкопского района Адыгеи выделили территорию под жилой микрорайон с удобной инфраструктурой

Напомним, по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова в Табачном уже сформировали 200 участков для многодетных семей.

В пресс-службе администрации Майкопского района 6 октябре сообщили порталу Юга.ру, что для осуществления комплексной индивидуальной застройки для многодетных семей уже выполнены все необходимые проектные работы.

Работы ведутся с мая 2019 года в рамках реализации целевой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели из федерального, регионального и муниципального бюджетов направили более 169 млн 157 тыс. рублей.

«В настоящее время ведутся работы по строительству подъездных, уличных автодорог, линий электроосвещения, газопровода низкого давления общей протяженностью 3,5 км, сетей водопровода — 3 км 550 метров, а также устройство водоотводящих лотков», — сообщили в пресс-службе администрации Майкопского района.

Всю необходимую инфраструктуру планируется создать до 2022 года, что даст толчок активному строительству домов.