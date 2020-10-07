Жители Юбилейного микрорайона Краснодара останутся без горячей воды еще на неделю

Напомним, горячую воду жителям Юбилейного и Молодежного микрорайонов отключили 30 сентября — из-за плановых работ по подготовке оборудования к отопительному сезону. Ремонт должен был закончиться 6 октября. В пресс-службе мэрии объяснили, что задачу не завершили в срок из-за несвоевременных поставок материалов во время карантина.

7 октября в администрации Краснодара сообщили, что ОАО «АТЭК» увеличила срок проведения работ в Юбилейном микрорайоне. Возобновить подачу горячей воды теперь планируется 12 октября. В зоне отключения по-прежнему весь микрорайон — это около 100 многоэтажек, 5 школ и 6 детсадов. Также ограниченное водоснабжение будет на улице Калинина, от дома № 13/52 до № 13/64 включительно.

При этом режим работы школ и детсадов не изменится. Как утверждают в мэрии, в таких учреждениях есть электрические водонагреватели и посудомойки.