На Кубани пропала мать пятерых детей

Об этом 6 октября сообщили краснодарские паблики в соцсетях: 34-летняя женщина 2 октября ушла из дома и не вернулась. С тех пор она не выходила на связь, а ее телефон отключен. На Наталье Целищевой были серая футболка и спортивные лосины с полосками.

Муж женщины рассказал, что она не могла уехать далеко: у нее не было с собой денег и карты. Мать пятерых детей последний раз видели 2 октября около 14:00 — она села в такси с подругой, пока за детьми приглядывала соседка. По словам супруга, женщины ездили к рабочему, который строил их дом.

«Подруга сейчас дома. Все три дня рассказывает разное. Общался и с рабочим. Сказал, что они разговаривали о крыше, потом ушли вдвоем. Подруга же утверждает, что, как только они приехали, она сразу же куда-то ушла, а Наташа осталась», — рассказал муж пропавшей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили, что полиция занимается поиском женщины. На момент написания новости ее еще не нашли.