На Кубани пропала мать пятерых детей
В станице Васюринской 2 октября пропала Наталья Целищева
Об этом 6 октября сообщили краснодарские паблики в соцсетях: 34-летняя женщина 2 октября ушла из дома и не вернулась. С тех пор она не выходила на связь, а ее телефон отключен. На Наталье Целищевой были серая футболка и спортивные лосины с полосками.
Муж женщины рассказал, что она не могла уехать далеко: у нее не было с собой денег и карты. Мать пятерых детей последний раз видели 2 октября около 14:00 — она села в такси с подругой, пока за детьми приглядывала соседка. По словам супруга, женщины ездили к рабочему, который строил их дом.
«Подруга сейчас дома. Все три дня рассказывает разное. Общался и с рабочим. Сказал, что они разговаривали о крыше, потом ушли вдвоем. Подруга же утверждает, что, как только они приехали, она сразу же куда-то ушла, а Наташа осталась», — рассказал муж пропавшей.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили, что полиция занимается поиском женщины. На момент написания новости ее еще не нашли.
Читайте также
История кубанского поселка Чушка, рассказанная его жителями
Статьи ПартнерскийБездушные человейники или уютные поселки
Каким хочет и может стать Краснодар в будущем
Архитектор рассказал о плюсах и минусах нового сквера возле Карасуна