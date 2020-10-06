ГИБДД: Больше половины федеральных дорог на Кубани не предназначены для такого потока машин в летний сезон

Об интенсивности потоков на дорогах края рассказала начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская. Она отметила, что в условиях увеличения потока на дорогах, особенно в курортный сезон, создаются предпосылки для заторов:

«Существующие двух- и трехполосные автомобильные дороги проектировались из расчета интенсивности движения от двух до шести тысяч единиц в сутки. Фактически на основных направлениях, ведущих на Черноморское побережье, интенсивность движения достигает 40-50 тысяч автомобилей в сутки», — цитирует ее ТАСС.

При этом федеральные дороги первой категории — у которых четыре полосы — составляют только 17% от общего количества. Таким образом, ширина более половины федеральных трасс в крае не отвечает интенсивности транспортных потоков, уточнили в ведомстве. По словам Заватской, самыми загруженными в курортный сезон стали следующие участки: трехполосная дорога М4 от Горячего Ключа до поселка Джубга, дорога А-147 от Джубги до Сочи и границы с Абхазией.