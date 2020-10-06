ГИБДД: Больше половины федеральных дорог на Кубани не предназначены для такого потока машин в летний сезон

Краснодарский край, Крым

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6 октября в ГИБДД рассказали о загрузке автомобильных дорог в Краснодарском крае в курортный период

Об интенсивности потоков на дорогах края рассказала начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская. Она отметила, что в условиях увеличения потока на дорогах, особенно в курортный сезон, создаются предпосылки для заторов:

«Существующие двух- и трехполосные автомобильные дороги проектировались из расчета интенсивности движения от двух до шести тысяч единиц в сутки. Фактически на основных направлениях, ведущих на Черноморское побережье, интенсивность движения достигает 40-50 тысяч автомобилей в сутки», — цитирует ее ТАСС.

При этом федеральные дороги первой категории — у которых четыре полосы — составляют только 17% от общего количества. Таким образом, ширина более половины федеральных трасс в крае не отвечает интенсивности транспортных потоков, уточнили в ведомстве. По словам Заватской, самыми загруженными в курортный сезон стали следующие участки: трехполосная дорога М4 от Горячего Ключа до поселка Джубга, дорога А-147 от Джубги до Сочи и границы с Абхазией.

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Основным маршрутом транзитного транспорта было направление к Керченской переправе и в Крым со стороны Ростовской области. Путь автомобилистов лежит в основном через двух- и трехполосные участки:

«Протяженность маршрута от границы с Ростовской областью до транспортного перехода составляет более 400 км, из них протяженность дорог первой категории составляет порядка 80 км или 19% от общей протяженности маршрута. В курортный сезон на этих участках наблюдался колонный тип движения со скоростью, не превышающей 20 км/ч».

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Как считает Заватская, ожидать улучшения ситуации можно в том случае, если построят новую дорогу от Краснодара через Темрюк до хутора Белого, завершат реконструкцию участка дороги Новоросийск — Керчь от Анапы до подъезда к Крымскому мосту, а также построят обход Тимашевска и Дальний Западный обход Краснодара.

Дороги Инфраструктура Краснодар Курорты и туризм Пробки Сочи Транспорт

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