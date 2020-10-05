В Краснодаре произошло ДТП с пятью машинами

Краснодарский край

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В Краснодаре 5 октября на улице Российской столкнулись пять машин

Авария случилась около 15:00 на улице Российской. Полиция установила, что 37-летний водитель автомобиля Toyota Chaser ехал в сторону улицы Черкасской, не выдержал безопасную дистанцию и машину занесло. Она выехала на встречную полосу и врезалась в автомоибиль Lada Largus и KIA. От удара отечественная машина врезалась в ВАЗ-2114, а иномарка — в «Газель».

В результате ДТП никто не пострадал, на водителя составят административный протокол за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ДТП Краснодар

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