В Краснодаре произошло ДТП с пятью машинами

Авария случилась около 15:00 на улице Российской. Полиция установила, что 37-летний водитель автомобиля Toyota Chaser ехал в сторону улицы Черкасской, не выдержал безопасную дистанцию и машину занесло. Она выехала на встречную полосу и врезалась в автомоибиль Lada Largus и KIA. От удара отечественная машина врезалась в ВАЗ-2114, а иномарка — в «Газель».

В результате ДТП никто не пострадал, на водителя составят административный протокол за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.