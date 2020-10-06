Мобильное приложение «Почты России» стало витриной для goods.ru

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«Почта России» запустила бета-тестирование товарной витрины внутри мобильного приложения

Витрина позволит покупателю в одном окне заказывать товар и выбирать удобный способ доставки. Товарная витрина должна стать важной частью цифровой экосистемы «Почты России».

Сейчас бета-тестирование работает не более чем для 15% пользователей мобильного приложения на каждой из платформ iOS и Android. Несмотря на режим тестирования, витрина обладает полным функционалом товарного маркетплейса, «Почта России» доставляет оформленные заказы, которые можно получить в отделениях «Почты России» и с помощью курьерской доставки.

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Партнером «Почты России», наполняющим товарную витрину, выступил маркетплейс goods.ru, чей ассортимент в 2 млн товаров и предлагается пользователям приложения. А «Почта России» оказывает весь комплекс логистических услуг: фулфиллмент (прием, хранение, комплектация и упаковка товаров), доставка курьером или до почтового отделения.

Запуску проекта предшествовал пилот, стартовавший с начала 2020 года и охватывавший ограниченную аудиторию. Сейчас партнеры тестируют работоспособность и масштабируемость сервиса и планируют предоставить доступ 100% аудитории приложений в течение месяца. Начав с небольшой тестовой аудитории, он будет постепенно прирастать новыми пользователями, что позволит контролировать нагрузку на приложение, проверять и улучшать его работоспособность в различных условиях. Также партнеры займутся совершенствованием функционала витрины с учетом опыта взаимодействия с клиентом.

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С января 2020 года число активных пользователей мобильного приложения «Почты России» выросло на 16% и составляет 3,6 млн человек в неделю. Количество посылок, оформленных онлайн на сайте и в мобильном приложении, за последний год выросло в 10 раз. Витрина станет доступна для всех пользователей в разделе «Товары». Для этого пользователям iOS понадобится обновить приложение, а пользователи Android получат доступ к разделу автоматически. Нажав на кнопку «Товары», можно будет сделать заказ, оператором которого выступает маркетплейс goods.ru, обеспечивая в том числе клиентскую поддержку.

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