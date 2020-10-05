В Краснодаре горит строящийся дом

В Краснодаре днем 5 октября начался пожар в многоэтажке на улице Селезнева

Сообщение о пожаре на улице Селезнева поступило диспетчеру в 17:02: загорелся верхний этаж многоквартирного строящегося дома. При этом плотный черный дым был заметен из разных точек города: о нем сообщали очевидцы, живущие на улице Российской, Северной и Ставропольской.

Прибывшие на место спасатели установили, что загорелся утеплитель на 24 этаже. Площадь огня составила 25 кв. метров.

Распространения огня нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На месте работают 23 человека и 8 единиц техники.